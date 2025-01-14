Alanya’nın uzun zamandır beklenen yeni hükümet konağı projesinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Mevcut hükümet konağının şehir merkezinde kalması ve yetersiz hale gelmesi nedeniyle hayata geçirilen bu projeyle ilgili detaylar, Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu tarafından paylaşıldı.



Çavuşoğlu, yeni hükümet konağının yapımı için Kaymakam Fatih Ürkmezer ile birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. “İnşaat başladı; Kaymakamlık binası, halk tabiriyle hükümet konağı bu yılın sonunda hizmete açılacak” diyen Çavuşoğlu, modern yapısıyla yeni binanın Alanya’ya yakışır bir hizmet sunacağını ifade etti.



Bu proje için 110 milyon TL’lik bir ödeneğin hemen ayrıldığını açıklayan Çavuşoğlu, “Bitirme aşamasında ilave ödenek aktarılacağını bizzat Bakanımız ve Bakanlığımız söyledi. Projeyi yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni hükümet konağı ile birlikte Alanya'da kamu hizmetlerinin daha etkin ve modern bir şekilde sunulması hedefleniyor. Bu projeyle şehrin hem estetik açıdan gelişmesi hem de vatandaşların ihtiyaçlarına uygun bir hizmet alanının oluşturulması amaçlanıyor.