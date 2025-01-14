Alanya’da doğalgaz altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Boru hattı tamamlanmadan önce, Oba ve Çıplaklı mahallelerine LPG sistemiyle doğalgaz ulaştırıldı. Bu adım, ilçenin kısa sürede tamamının doğalgaza kavuşmasını amaçlayan büyük bir projeye işaret ediyor. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, doğalgaz çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Serik ve Manavgat bölgelerinden Alanya’ya doğalgaz ulaştırılması için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

EKONOMİK VE ÇEVRESEL FAYDALAR BEKLENİYOR

Çavuşoğlu, doğalgazın Alanya’nın ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Çalışmalar tamamlandığında, ilçenin enerji maliyetlerinde önemli bir düşüş yaşanacağı ve çevresel açıdan olumlu etkiler görüleceği ifade edildi. Alanya'da doğalgazın mahallelerde kullanılmaya başlanması, hem yaşam kalitesini artıracak hem de bölgenin modern enerji altyapısına geçişini hızlandıracak.

DİĞER MAHALLELERE DE DOĞALGAZ ULAŞTIRILACAK

Alanya’daki doğalgaz hizmeti, ilk olarak Oba ve Çıplaklı mahallelerine ulaştırıldı. İlerleyen süreçte, çalışmaların tamamlanmasının ardından doğalgazın diğer mahallelere de ulaşacağı bildirildi.