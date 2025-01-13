Alanya'da Birleşik Kamu-İş, KESK ve HÜR-SEN konfederasyonlarının öncülüğünde düzenlenen eylemde, kamu emekçileri artan enflasyon ve yıllık maaş zammının yalnızca yüzde 11,54 olmasını protesto etti. Eylemciler, kira ve yaşam maliyetlerindeki artışlarla geçim sıkıntısı çektiğini belirterek, “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” sloganını haykırdı. Alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayan katılımcılar, yüzde 100 maaş zammı, vergi adaleti, ücretsiz kreş hizmeti ve liyakate dayalı atama taleplerinde bulundu. Eylemciler, taleplerinin karşılanmaması durumunda genel greve gitme tehdidinde bulunarak, haklarını savunmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi