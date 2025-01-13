Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde bulunan Mutfak Kültür Evi, yenilenen konseptiyle hizmete başladı. Alanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yenilenen Mutfak Kültür Evi’nde vatandaşlar, Alanya’nın yemek kültürüne dair hazırlanan sergileri görme imkanı bulurken, yöresel lezzetleri uygun fiyatlarla tadabilme fırsatı buluyor.

VATANDAŞ ODAKLI UYGUN FİYATLAR

Sosyal Tesisler bünyesine katılan Mutfak Kültür Evi’nde vatandaşlar için menüye etli kuru fasulye, pilav, ülübü piyazı, taratorlu fasulye piyazı, sütlaç, kabak tatlısı ve öksüz helvası gibi pek çok yöresel lezzet eklendi. Tarihin içerisinde, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Mutfak Kültür Evi’nde Halk Kart uygulaması geçerli olacak. Halk Kart ile ikameti Alanya’da olan vatandaşlar Mutfak Kültür Evi’nde; çay 5 Lira, kahve 30 Lira, Gülüklü Çorba 90 Lira, Ülübü Piyazı 70 Lira, pilav 50 lira gibi uygun fiyatlarla bu lezzetleri tadabilecek. Alanya’nın geleneksel tatları arasında yer alan Susamlı Halka, S Pasta, Çiğirdik gibi ürünlerin yanı sıra; Badem Kahvesi, Menengiç Kahvesi, limonata, kahve çeşitleri, salep, milkshake, sıkma portakal suyu gibi içecekler de uygun fiyatlarla yer alıyor. Tarihi mekanda hafta sonları pişi günleri de gerçekleştirilecek ve Alanya’nın en önemli geleneksel lezzetlerinden olan pişi tabağı, 75 lira ücretle vatandaşlara sunulacak.