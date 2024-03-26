Kaza, Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza; Ş.K. idaresindeki tırın karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.'nın gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)