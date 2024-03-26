Alanya’da uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Şubat- 26 Mart tarihleri arasında yapılan narkotik operasyonlarında 10 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Emniyet bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında; Toplamda 76 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7 ’si tutuklanırken 69 şahıs ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan toplamda 1932,691 gram uyuşturucu madde ve 131 adet sentetik hap ele geçirildi.



Jandarma bölgesinde gerçekleşen narkotik operasyonlarında; Toplamda 31 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2 ’si tutuklanırken, geri kalan 29 şahıs ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan toplamda 7.084,00 gram uyuşturucu madde ve 355 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyet ve Jandarma bölgesinde belirtilen tarihler arasında toplamda; Toplamda 107 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 9 ’u tutuklanırken 98 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Emniyet ve Jandarma bölgesinde yakalanan şahıslardan ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili ise toplamda; 9.016,691 gram uyuşturucu ve 486 adet sentetik hap ele geçirildi.