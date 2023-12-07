Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibi Dünya Hasta Danışma Günü’nde sağlık çalışanlarını unutmadı. Düzenlenen organizasyonda sağlık işinin ekip işi olduğuna vurgu yapan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Sağlık sistemimizin ayrılmaz bir parçası olan, ülkemizin her köşesinde görevlerini her türlü özveriyle ve hassasiyetle sürdüren, hastanemizin gizli kahramanları Hasta Danışma ve Yönlendirme personellerimizin gününü içtenlikle kutluyorum. Gülen yüzleriyle kurumsal imajın önemli bir parçası çalışanlarımız hastalarımızı sağlık tesisimiz hakkında bilgilendirmekte ve yardımcı olmaktadırlar. Hem nitelik hem de nicelik anlamda sağlık sektörünün önemli bir parçası olan hasta danışmanlarımız iyi ki varlar” diye konuştu

Daha sonra birlikte pasta keserek, hatıra fotoğrafı çekildiler.