Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarafından 14-16.09.2023 tarihlerinde modifiyeli araçlara yönelik şok denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; araçlarında teknik değişiklik yaptıkları, yönetmeliğe aykırı ses cihazı kullanan, abartı egzoz kullandığı belirlenen 56 araca 49.080 TL cezai işlem uygulanmıştır. 5 araç trafikten men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Gürültü Yaparak Vatandaşı Bıktıran Sürücülere Ceza Yağdı
Alanya'da kolluk kuvvetleri arabada yüksek sesle müzik dinleyerek vatandaşları rahatsız eden ve abartı egzoz kullandığı tespit edilen sürücülere ceza yağdırdı.
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