Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarafından 14-16.09.2023 tarihlerinde modifiyeli araçlara yönelik şok denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; araçlarında teknik değişiklik yaptıkları, yönetmeliğe aykırı ses cihazı kullanan, abartı egzoz kullandığı belirlenen 56 araca 49.080 TL cezai işlem uygulanmıştır. 5 araç trafikten men edilmiştir." ifadelerine yer verildi.