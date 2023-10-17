ISPARTA (İHA) - Olay, dün gece saatlerinde Isparta'da İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Avukatından durumu hakkında açıklama geldi

Isparta’da 2 kişi tarafından darp edilen "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç ve ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Benekli Ayhan Koç Ankara'da, durumu iyi arayan soran herkese çok teşekkür ediyor. Teyitsiz, doğrulanmayan bilgi paylaşılmamasını rica ediyor. Ben de herkese teşekkür ederim. Çok seveni var çok kişi aradı, ilgilendiler sağ olsunlar” denildi.