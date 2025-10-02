ŞÜPHELİ YÖNLER DİKKAT ÇEKTİ

Sanatçının ölümüyle ilgili başlatılan inceleme, olayın intihar olasılığının zayıf olduğuna dair iddialar üzerine derinleştirildi. Komşuların 'intihar etmezdi' şeklindeki beyanları ve olay gecesi eve giren iki erkekle ilgili iddialar, dosyanın cinayet şüphesiyle yeniden ele alınmasına neden oldu.

CİNAYET MASASI ARAŞTIRIYOR

Sanatçının sağlık durumu ve son dönemde yaşadığı sıkıntılara dair bilgiler de soruşturmanın seyrini etkiliyor. Emniyet yetkilileri, elde edilen bulguların ardından dosyayı cinayet bürosuna devretti. Olayla ilgili araştırmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.