Olay Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde sabaha karşı saat 05.25 sıralarında meydana geldi. Kimliği İ.D. olarak belirlenen kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle mobilya mağazasını ve minibüsü ateşe verdi. Şüpheli jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay yerinin yakınlarında yakalandı. Yaşanan olay, mahallede paniğe neden olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Yapılan analizler sonucunda kundaklamayı gerçekleştiren kişinin İ.D. isimli bir kadın olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.D., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kundaklama olayının nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, jandarma ekiplerinin olayın arka planını ortaya çıkarmak üzere çok yönlü soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.