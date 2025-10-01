Alanya'nı Avsallar Mahallesi'nde yanlız yaşayan 86 yaşındaki rus uyruklu E.K., evinde hareketsiz halde bulundu. Uzun süre kendisinden haber alamayan arkadaşlarının endişelenmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.



CENAZESİ MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yaşlı adamın cenazesi, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Alanya Belediyesi Morgu'na götürüldü. Ölüm sebebinin blirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: RSS