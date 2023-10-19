Tüketiciyi gramaj oyunu yaparak aldatan uygulamalar mercek altına alındı.

Reklam Kurulu'nun, gramaj hilesi ile yapılan gizli zamlara, "inanç istismarı" ve "bebek suyu" gibi mevzuata uygun olmayan reklamlara toplamda 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uyguladığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre böylece, Kurul'un yılın 10 ayında verdiği idari para cezası 76 milyon lirayı buldu.

139 adet dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulundu

Reklam Kurulu'nun ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125’i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11 milyon 693 bin 933 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

40 adet dosya için erişim engeli

Ayrıca Reklam Kurulu'nun 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

10 ayında toplam 1.662 adet dosya görüşüldü

Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam 1.662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirme yapıldı.

1.470 adet dosya için durdurma cezası

1.470 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 75 milyon 835 bin 314 lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

Ürünün gramajı düşüyor fiyatı aynı kalıyor

Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artış, tüketiciler tarafından fark edilemiyor.

2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezası

Reklam Kurulu da bu bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulandı.

KAYNAK: En Son Haber