2023’ün sonuna yaklaştığımız bugünlerde Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023’ün öne çıkan aramalarını yayınladı. Yılın Arama Trendleri ile dünyayı etkileyen gelişmelerden pop kültürü ve yaşam tarzı, spor, müzik, haberler ve daha pek çok konuda trend olan konuların derlendiği yüzlerce liste 60’tan fazla ülkede kullanıcılarla buluşuyor. Bu yıl hem Türkiye’de hem de dünya çapında açıklanan 2023 Yılı Arama Trendleri’ne ek olarak Google Arama’nın 25. yılı vesilesiyle dünya çapında 25 yıla yayılan popüler arama trendleri kullanıcılarla paylaşıldı. 25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans “Beyoncé” olurken, en çok aranan moda ikonu “Rihanna”, en çok aranan sporcu “Cristiano Ronaldo”, en çok aranan süper kahraman ise “Spider Man” oldu. 1980’lerin en çok aranan on yıllık dönem olduğu listelerde, kalp emojisi de en çok aranan emoji olarak dikkat çekti. Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde ise Şubat ayında yaşanan deprem felaketi ve Mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öne çıkarken gündeme, popüler kültüre ve günlük hayata dair yıl boyunca merak edilenler de listede kendine yer buldu.

Ülkenin gündemi arama trendlerini şekillendirdi

Türkiye'nin 2023 arama trendleri, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “burçlar”, “ne giyilir”, “şarkı sözleri”, “nerede”, “nasıl”, “ne zaman”, “hissediyorum” ve “nerenin plakası” başlıkları altında toplandı. Türkiye’nin son bir yıl içerisindeki gündemini gözler önüne seren listelerde “deprem nerede oldu”, “deprem nasıl oluşur” ve “İstanbul depremi ne zaman” gibi yaşanan deprem felaketi; “oy nasıl kullanılır”, “seçim ne zaman?” ve “nerede oy kullanacağım”, gibi trend aramalarla da seçim gündemlerinin etkisi hissedildi. “Taha Durmaz”, “Metin Uca” ve “Özkan Uğur” aramaları ile kaybettiklerimizi de andığımız bir yılı geride bırakırken; “Icardi” ve “Yalı Çapkını” aramaları iki yıl üst üste kendi kategorilerinde listelerde yer almayı başardı.

Bu yıl da merak ettiklerimiz farklı alanlara yayıldı

Şarkı sözlerini hatırlayamayınca soluğu ilk olarak Google’da aldık. Yılın trend şarkı sözleri aramalarında “Antidepresan”, “Aşkın Olayım ” ve “Bi' Tek Ben Anlarım” gibi şarkı sözleri yer aldı. Bir bilene danışmanın gerektiği konularda da yine aramalara koşan kullanıcılar, “Ne giyilir” kategorisinde “İş görüşmesinde ne giyilir?”, “Konserde ne giyilir?” ve “Aile tanışmasında ne giyilir?” gibi trend arama sorgularıyla Google’ı stil danışmanı olarak kullandılar. Plaka numaralarını da hatırlayamayınca teyidini Google’dan yapan kullanıcılar, Bozkır dizisinin kurgusal bir şehrine ait olan 88 numaralı plakayı “nerenin plakası” kategorisinin en trend araması olarak ön plana çıkardı. Burçlar kategorisinde ise “En sevilmeyen burçlar”, “En üzgün burçlar” ve “En tatlı burçlar” en çok merak edilen burç aramaları olurken, “Aurası yüksek burçlar” ve “Dişil burçlar” da dikkat çeken aramalar arasındaydı.



Diziler ve futbol olmazsa olmaz aramalar olmaya devam etti

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da “Yalı Çapkını” en trend dizi olurken, onu “Wednesday”, “Kızılcık Şerbeti” ve “Aile” dizileri takip etti. Spor alanında da futbolcu isim sorgularının öne çıktığı “isimler” kategorisinde geçtiğimiz yılın en çok aranan isimlerinden “Icardi” listede kendine yer bulmaya devam etti. Bunun yanı sıra Icardi’nin gol sevinciyle özdeşleşen “Simge Aşkın Olayım şarkı sözleri” de “şarkı sözleri” kategorisinde trend aramalar arasında yer aldı.

Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

İsimler

Sinan Oğan Dilan Polat Zaha Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Zaniolo Icardi Ali Yerlikaya Hakan Fidan Tete

Kaybettiklerimiz

Taha Duymaz Metin Uca Özkan Uğur Seda Fettahoğlu Deniz Baykal Erkin Koray Burhan Çaçan Merve Kayaalp Matthew Perry Mehmet Barlas

Diziler

Yalı Çapkını Wednesday Kızılcık Şerbeti Aile Hudutsuz Sevda Şahmaran Yabani The Last Of Us Kirli Sepeti Ruhun Duymaz

Tarifler

Aşure tarifi Güllaç tarifi Acai bowl tarifi Krem karamel tarifi Lalanga tarifi Topik tarifi Yağlama tarifi Kalpli kurabiye tarifi Ev baklavası tarifi Şiveydiz tarifi

Şarkı Sözleri

Antidepresan şarkı sözleri Enerji şarkı sözleri Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri Müphem şarkı sözleri Ali Cabbar şarkı sözleri Manolya şarkı sözleri Aşkın Olayım şarkı sözleri Mockingbird şarkı sözleri Lento şarkı sözleri Belki şarkı sözleri

Nerede?

Deprem nerede oldu Elbistan nerede Gazze nerede Fas nerede Nerede oy kullanacağım Mescid - i Aksa nerede Teknofest nerede Kudüs nerede Akbelen nerede Gökçeada nerede

Nasıl?

Teravih namazı nasıl kılınır Bayram namazı nasıl kılınır Deprem nasıl oluşur Seçim ikinci tura nasıl kalır Basınç ölçer nasıl yazılır Oy nasıl kullanılır Uyurgezer nasıl yazılır Anadil nasıl yazılır Sandık görevlisi nasıl olunur Vergisiz telefon nasıl alınır

Ne zaman?

Meteor yağmuru ne zaman Seçim ne zaman İkinci tur ne zaman Borsa ne zaman açılacak Üniversiteler ne zaman açılacak Seyyanen zam ne zaman yatacak Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak Diziler ne zaman başlayacak İstanbul depremi ne zaman Doğalgaz ne zaman bedava

Nerenin plakası?

88 nerenin plakası 50 plaka nerenin plakası 23 plaka nerenin plakası 25 plaka nerenin plakası 21 plaka nerenin plakası 08 plaka nerenin plakası 17 plaka nerenin plakası 46 nerenin plakası 31 plaka nerenin plakası 16 plaka nerenin plakası

Burçlar

En sevilmeyen burçlar En üzgün burçlar En tatlı burçlar Toprak grubu burçları Sabit burçlar hangileri İnatçı burçlar Aurası yüksek burçlar Dişil burçlar Hava grubu burçları Ateş grubu burçları

Ne Giyilir?

İş görüşmesinde ne giyilir? İlkbaharda ne giyilir? Umrede ne giyilir? Aile tanışmasında ne giyilir? 16 derecede ne giyilir? Konserde ne giyilir? İmam nikahında ne giyilir? Solaryuma giderken ne giyilir? Lisenin ilk günü ne giyilir? Siyah gömlek altına ne giyilir?

Hissediyorum

Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum Sürekli yorgun hissediyorum Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum Karında kalp atışı hissediyorum Sürekli aç hissediyorum Neden deprem oluyor gibi hissediyorum Kendimi çok yalnız hissediyorum Hasta olacak gibi hissediyorum Kendimi halsiz hissediyorum Kendimi değersiz hissediyorum





Google 2023 Yılının Arama Trendleri’ni detaylı olarak incelemek için global listeye trends.google.com/ trends/yis/2023/GLOBAL/ ve Türkiye listesine trends.google.com/ trends/yis/2023/TR / adresinden ulaşabilirsiniz.

Listeler nasıl oluşturuluyor?

Google 2023 Arama Trendleri, bu yılın en popüler Google aramalarına yıllık bir bakış sunuyor. En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor.