Alanya Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü ve Patika Öğrenci Topluluğu'nun iş birliğiyle düzenlenen farkındalık paneli, Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Mesut Güner, Dünya Engelliler Günü'nde toplumsal bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Engellilerin toplumda tam ve etkili bir şekilde yer alabilmeleri için erişilebilirlik, eğitim ve istihdam gibi alanlarda iyileştirmeler yapılmasının önemine değindi. Engelli bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve eşit fırsatlar sunmak adına bilinçlendirme çalışmaları ve destek programlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya üniversitenin YÖK turuncu bayrak sahibi, engelsiz bir kurum olduğunu vurgulayarak, engelli öğrencilerin eğitim sürecine tam ve etkili bir şekilde katılımını sağladıklarını belirtti. Prof. Dr. Güner, konuşmasında engellilerin karşılaştığı zorluklara da değindi. Toplumun genelinde kalıcı bir değişim oluşturmak için sürekli çaba harcanması gerektiğini vurguladı. Engellilik konusundaki farkındalığın sadece özel günlerde değil, yılın geri kalan zamanlarında da devam etmesi gerektiğini belirtti.



Birçok proje hayata geçirildi

Rektör Güner'den sonra kürsüye Patika Derneği Onursal Başkanı Can Direkçi çıktı. Patika Derneği’nde 15 yılda gerçekleştirdikleri çalışmaları özetleyen Direkçi, Patika Derneği'nin engelli bireylerin yaşamlarına dokunarak, onları engellerden arındırarak sağlıklı bir yaşam sürmeleri için birçok önemli çalışma yürüttüğünü vurguladı. Direkçi; dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerin engelli bireylerin hayat kalitesini artırmaya yönelik olduğunu belirterek, toplumda farkındalık oluşturmayı ve engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



“Engelli bireylerin isteği, kendilerine fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır”

Direkçi, "Engelsiz bir toplum için çaba harcamak, hepimizin sorumluluğudur. Patika Derneği olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor ve engelli bireylerin hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Engelli bireylerin isteği, kendilerine fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Engellileri toplumdan uzak tutan fiziksel ve iletişimsel engelleri ortadan kaldırmak gerekiyor. Engellilerimize mesleki eğitim vermek, iş bulmak, toplum içerisinde saygın bir konuma gelmelerini sağlamak toplumun ortak sorunudur. Hayatı engelliler için kolaylaştırması gerekenler, empati kuramadıkları için engellilerin hayatlarını çekilmez hale getiriyorlar. Alanya Üniversitesi ve Patika Derneği arasında çok önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş, ortak projeler üretilmiş ve etkinliklere imza atılmıştır. Alanya Üniversitesi’nin engelsiz bir üniversite olarak farkındalık oluşturulması anlamında çok kıymetli çabalarını takdirle izliyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Engelliler acınacak insanlar değil”

Dünya Engelliler Günü Farkındalık Paneli'nde, engelli bilek güreşi sporcusu Armağan Tirtikoğlu söz alarak yaşam öyküsünü ve mücadelesini paylaştı. Tirtikoğlu, 20 yaşında geçirdiği bir trafik kazasında bir bacağını kaybetmesine rağmen bilek güreşi sporu ile hayata tutunduğunu ve zor günleri atlatmayı başardığını söyledi. Sözlerine, yaşadığı zorlu süreci anlatarak devam eden Tirtikoğlu, “Spor sayesinde dahili bir güç buldum ve kendi yeteneklerimi keşfettim. Birçok derece ve madalya kazanarak engellilerin aslında acınacak durumda olmadığını gösterdim. Biz aslında acıma duygusunu değil, anlama duygusunu bekliyoruz. Hep birlikte engelleri aşabilir ve toplumda daha anlayışlı bir ortam oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.



“Spor, engellilerin hayatını değiştiriyor”

Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevin Aysel Güzel, Dubai'den telekonferansla katıldığı Dünya Engelliler Günü Farkındalık Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Güzel, engelli bireylerin hayata tutunmuş rol modellere ihtiyaç duyduklarını, bu ihtiyacın spor ile karşılanabileceğine dikkat çekti. Sporun engelli bireylerin yaşamlarını olumlu yönde etkileyebilecek güçlü bir araç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güzel, “Spora katılan engelli bireyler dış dünya ile daha kolay entegre oluyorlar. Şehirler gerçekten engelli dostu mu? Bunun yerel yönetimlerce münazara edilmesi, münazara etmekle kalınmamalı adım atılması gerekiyor. Spor, engelli bireylerin hayatında çok ciddi değişim ve gelişime katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.



Akademisyenler sunum yaptı

Dünya Engelliler Günü Farkındalık Paneli'nin son bölümünde Alanya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demir, Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Şebnem Tekin ve Fizyoterapi Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Alev Doğan, kendi alanlarıyla ilgili önemli sunumlar gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demir, panelde Türkiye ve dünya genelinde engellilerin fizyoterapistlere erişimini ele aldı. Dünyada engellilerin ve rehabilitasyona ihtiyacı olan bireylerin, direkt olarak fizyoterapistlere erişiminin, Türkiye’deki engellilerin fizyoterapistlere erişiminden çok daha kolay olduğu gerçeği üzerinde durdu. Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı yönetmelik değişiklikleriyle fizyoterapiye ihtiyacı olan engelli bireylerin ve hastaların, fizyoterapistlere erişiminin hem özel sektörde hem kamu sektöründe önünün açılması gerektiğini söyledi. Öğretim Görevlisi Ayşe Şebnem Tekin ise amputelerde kullanılan protezler konusunda bilgi verdi. Panelin son sunumunu gerçekleştiren Öğretim Görevlisi Alev Doğan, Robotik Teknolojilerin Engellilik Üzerine Kullanımı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Panele; Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Patika Derneği Onursal Başkanı Can Direkçi, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Atalay Güzel, Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demir, Öğretim Görevlisi Ayşe Şebnem Tekin, Öğretim Görevlisi Alev Doğan ve Engelli Bilek Güreşi Sporcusu Armağan Nebi Tirtikoğlu katıldı.

Kaynak: İHA