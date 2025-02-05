Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son güncellemelerle birlikte "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listeleri, 04.02.2025 tarihli bulgularla genişletildi. Denetimlerde, bazı sucuk numunelerinde tavuk kafası, köftelerde sakatat (kalp) ve kıymalı pide harçlarında kanatlı eti tespit edildi.

Ayrıca, en çok hile yapılan ürünlerden zeytinyağında tohum yağı karıştırılması ve baklavada fıstık yerine ay çekirdeği kullanılması dikkat çekti. Peynir, tereyağı ve yoğurtta ise yağ oranlarının düşük olduğu ve bitkisel yağ karıştırıldığı belirlendi. Bu tespitler, gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratma gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine ulaşmak için tıklayın...