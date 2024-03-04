Bir dizi program için Alanya’ya gelen Davutoğlu, sabah saatlerinde bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Davutoğlu, ‘’Bu ülkede her yerden engellemeye çalıştılar bizi. Fakat ben ve ekip arkadaşlarım yılmadık. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yüzünden Belediye Başkan Adayımız Sayın Mevlüt Demir kurucu üyemiz olmadı. Yapmadıkları usulsüzlük kalmadı bunların. Oy verirken lütfen bunları bir düşünün ve öyle verin’’ diye konuştu.

OSMAN TARIK ÖZÇELİK’TEN SÜPRİZ ZİYARET

Öte yandan, basın toplantısının ardından, diğer programlara katılmak için mekandan ayrılmak üzere aracına yönelen Davutoğlu’nu görerek yanına gelen, CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Gelecek Partisi lideri ile ayak üstü kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra, fotoğraf çektirerek alandan ayrıldı.