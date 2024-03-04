İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in seçim ofisi açılışında yaşanan skandallar bitmek bilmiyor. Antalya Büyükiehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal’ın açılışa gelmesi ancak, sahneye davet edilmemesi üzerine açılışı terketmesi, İYİ Parti Antalya İl Başkanı ve Milletvekillerinin açılışa katılmaması, Alanya İlçe Baaşkanı Hilmi Er’in konuşturulmaması gibi birçok skandala imza atılan açılışta Mehmet Şahin söyledikleri de ayrı bir skandal ortaya çıkardı.

‘’Alaaddin Keykubat’ta Daha Fazla Tevecccüh Aldım’’

Mehmet Şahin’in Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığı döneminde aldığı ambulans, seçim konvoylarında yer almış ve üzerinde Mehmet Şahin tarafından hediye edilmiş gibi yazması nedeniyle değişik tepkilere neden olmuştu. Seçim ofisi açılışı konuşmasında bu konuya değinen Şahin, aldığı 2 ambulans ile Alanya’yı fetheden Alaaddin Keykubat’tan daha fazla teveccüh aldığını belirtti. Şahin’in bu sözleri kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı.

İYİ Parti Antalya İl Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve partisinin Genel Başkanı Meral Akşener’i hiç bir fotoğrafta kullanmayan, seçim şarkısında bile ‘Ben Yaparım’ diyerek şahsi olarak bağımsız bir aday gibi davranan Mehmet Şahin’in en son kendisini Alaaddin Keykubat’ın üstünde görmesi parti içinde de tepkilere neden oldu.