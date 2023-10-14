Kongreye Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımları Feramuz Üstün, Hasan Hüseyin Bozok, İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Politika İzleme Kurulu Başkanı Raziye Gök Aktaş, Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Tuluk, Mevlüt Demir ve Ali Kiriş , Antalya İl Başkanı Muhammet Acar, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Meslek Odası Başkanları katıldılar.
Seçim sonucuna göre oluşan yönetim kurulu şöyle ; Asıl Yönetim Kurulu Üyeler ; Adem Kaya, Ali Korkmaz, Evrim Yılmaz, Fahrettin Özer, Fatma Arslan, Gökhan Engürlü, Harun Dedeoğlu, Hüseyin Güler, Mehmet Gökkaya, Mustafa Arslan, Mücahit Tezcan, Nazmi Küçükgenç, Rahmi Gülbudak, Sedat Feyzi Gürcan, Sevban Yüksel, Şenol Kurt, Tunahan Uysal, Veronika Şeker, Yıldız Serdaroğlu, Yusuf Alanay. Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri : Murat Kaya, Durmuş Özkan, Osman Karataş, Ertuğrul Akıllı, Tülay Yılmaz, Şevki Özen, Arif Selçuk, Tunahan Ulukaya, Hamza Ünlü, Hayrettin Akgül, Aynur Çatal, Recep Kiriş, Tunahan Çelik, İbrahim Güler, Akif Çoban, Aydın Alkan, Rıdvan Elçi, İbrahim Özden, Ruhi Düzgün, Şükriye Gizem Kiriş ten oluştu.