Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte kurum ziyaretleri kapsamında Alanya SGK Müdürü Yunus Çorum, Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, Alanya Mal Müdürü Züleyha Gülümser ve Alanya Milli Emlak Müdürü Akif Kamil Özyürek'e ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyaretler sonrası açıklamada bulunan Başkan Tavlı;"İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Alanya SGK Müdürü Yunus Çorum, Alanya Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, Alanya Mal Müdürü Züleyha Gülümser ve Alanya Milli Emlak Müdürü Akif Kamil Özyürek'i ziyaret ettik.

Kurumlarımızla her zaman yapmış olduğumuz istişare kanallarımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Alanya'mıza katkı sağlayacak her plan ve projenin arkasında yer almayı sürüdüreceğiz. Kurum Müdürlerimize nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.