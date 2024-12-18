Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yükseköğretim ile turizm sektörünü bir araya getiren iş birliği protokolü imzalandı. Ankara’da gerçekleştirilen imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve diğer pilot uygulama yapılacak olan üniversitelerin rektörleri katıldı.

MÜFREDATLAR YENİLENECEK

İmzalanan protokol kapsamında Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi fakülteleri pilot uygulama yapılacak olan fakülteler olarak belirlendi. Pilot uygulamanın gerçekleştirileceği üniversitelerin Turizm Fakülteleri’nde bulunan Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarının müfredatları yenilenecek. Eğitim yüzde 100 İngilizce olacak, ikinci yabancı dil olarak Rusça, Çince veya Arapça zorunlu hale gelecek. Ayrıca, öğrenciler birinci sınıftan itibaren sektörde ücretli staj yaparak hem deneyim kazanacak hem de maddi gelir elde edecek. Öğrencilere, üniversiteler ve sektör temsilcileri tarafından mesleki danışmanlık desteği de sağlanacak.

GELECEĞİN TURİZM KURMAYLARI YETİŞECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, protokolün Türkiye’nin turizm alanındaki başarılarını sürdürülebilir kılacağını ifade ederek “Bugün hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle geleceğin turizm kurmaylarını yetiştireceğiz. Mezunlarımız, küresel turizm sektöründe genel müdür yardımcıları ve genel müdürler olarak ülkemizi temsil edecek. Türkiye, dünyaya turizm yöneticisi ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir.” dedi. Protokol kapsamında getirilen yeniliklerin, Türkiye’nin küresel turizm sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğini vurgulayan Bakan Ersoy, “Yetişmiş, çok dilli ve donanımlı gençlerimiz, ülkemizin ekonomik ve kültürel kalkınma hedeflerine büyük katkı sunacak.” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 100 İNGİLİZCE EĞİTİM

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, protokol kapsamında belirtilen üniversitelerin ilgili programlarının eğitimde mükemmeliyet hedefiyle yeniden şekillendirileceğini belirterek, “Protokolle, üniversitelerimizde yüzde 100 İngilizce eğitim sunulacak, ikinci yabancı dil olarak Rusça, Çince ve Arapça dillerinden biri daha müfredata eklenecek.” dedi. Getirilen yeniliklerin, mezunları küresel turizm sektöründe birer marka haline getireceğini vurgulayan Özvar “Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren nisan ve kasım ayları arasında sektörde staj yapma imkânına kavuşacaktır. Üstelik, bu stajlar yalnızca mesleki deneyim kazandırmakla kalmayacak, öğrencilerimize belirli bir miktarda maddi destek de sağlayacaktır. Bunun yanında, her bir öğrencimize hem üniversitelerimizden hem de sektör temsilcilerinden birer danışman atanacak ve bu süreçte aldıkları eğitimler kredilendirilecektir.” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Erol Özvar, protokol kapsamında müfredatların disiplinler arası bir yaklaşımla yeniden düzenleneceğini vurgulayarak, “Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarımızda turizm işletmeciliği derslerine, Turizm İşletmeciliği programlarımızda ise gastronomi derslerine yer verilmesi, öğrencilerimizin hem yöneticilik hem de uygulama becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

TURİZMİN BAŞKENTİ ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, imzalanan protokolün ardından yaptığı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin 2017 yılından bu yana Türkiye'deki tüm turizm fakülteleri arasında en yüksek puanla öğrenci kabul eden ve en çok tercih edilen fakülte olduğunu vurguladı. Antalya'nın, 2024 yılında 17 milyon yabancı turist ağırlayarak Türkiye'de en çok turist çeken şehirler arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Özkan, şehrin güçlü konaklama altyapısı ve turizmin başkenti olma özelliğiyle öne çıktığını ifade etti. Bu bağlamda, Akdeniz Üniversitesi olarak sektöre nitelikli personel yetiştirmenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, güncellenen müfredat ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin sektöre daha donanımlı bir şekilde hazırlanacağını belirtti.