Rusya'da yılbaşı döneminde tatil planlayanlar için Antalya'nın cazibesi artıyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan karşılaştırmalara göre, Antalya’daki paket turlar, Krasnodar Bölgesi’ne kıyasla yüzde 30 daha ucuz bulunmuş durumda.



30 Aralık itibarıyla Moskova-Soçi uçuşu ve dört gecelik her şey dahil Soçi tatili iki kişi için ortalama 134 bin ruble, Anapa için ise 141 bin ruble olarak belirlenirken, aynı tarihlerde Moskova’dan Antalya’ya altı gecelik dört yıldızlı otel tatili sadece 105 bin ruble, beş yıldızlı bir otel tatili ise 115 bin ruble tutuyor. Bu da Soçi’deki tatil paketinin, benzer bir Antalya tatiline göre oldukça yüksek bir fiyat farkına sahip olduğunu gösteriyor.

Rusya Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Aleksan Mkrtçyan’a göre bu fiyat farkının temel sebebi, Rus tatil bölgelerinde her şey dahil sisteminin yeterince yaygın olmaması. Türkiye’de 600 binden fazla beş yıldızlı her şey dahil otel bulunurken, Soçi’de bu tür bir tesisin olmaması dikkat çekiyor. Ayrıca Soçi'deki dört yıldızlı otellerin sahipleri talebin yüksek olması ve rekabet eksikliği nedeniyle fiyatları artırırken; Antalya’daki yoğun rekabet fiyatları düşürüyor. Mevsimsel etkiler de göz önüne alındığında kış sezonunda uçak biletlerinin de uygun olması Türkiye'yi kış turizmi açısından daha cazip hale getiriyor.

OnlineTur’dan Andrey Borodin ise ekonomik açıdan Soçi’nin Türkiye ile rekabet edemediğini belirtiyor. Charter uçuşların yetersizliğinin yanı sıra düzenli uçuşların pahalı olması da maliyetleri artırarak tatilci tercihlerini etkiliyor. Borodin ayrıca Türkiye’nin son yıllarda premium segmentte odaklandığını ve yeni lüks oteller açtığını ifade ediyor; böylece ülkenin bu alanda liderlerden biri haline geldiğini vurguluyor. Geleceğe yönelik öngörülerinde 2025 yılına kadar Türkiye turlarının fiyatlarının yüzde 10’dan fazla artmayacağını belirtmekte.



Antalya’nın yılbaşı dönemi için sunduğu avantajlarla birlikte Türk turizminin cazibesinin arttığı belirtilirken, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.