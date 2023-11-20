Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1341 Sokak üzerinde bulunan 9 katlı sitenin son katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bir otelde transfer görevlisi olarak çalışan Zafer Topak (42), arkadaşı B.Z. tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Topak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan araştırmada; iki arkadaşın dün saat 16.00 sıralarında adrese geldikleri, akşam saatlerinde bir süre alkol alarak eğlendikleri, sonra da uyumak için odalarına geçtikleri öğrenildi.

Anne güçlükle ayakta durdu

Acı haberi duyulması ile site sakinleri ise büyük üzüntü yaşadı. Site sakinlerinin haber vermesi ile gencin Isparta'da bulunan ailesi de adrese geldi. Oğlunun ölümü karşısında ayakta durmakta güçlük çeken anneyi komşuları teselli etti. Cenaze, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri gencin ölümüyle ilgili arkadaşının ifadesine başvururken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)