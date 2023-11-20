Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi ’ nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki F.C.D. girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu 3 adet hapı içerek intihar etmeye kalktı. Ailesi tarafından fark edilen genç kız olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.