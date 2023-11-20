Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki F.C.D. girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu 3 adet hapı içerek intihar etmeye kalktı. Ailesi tarafından fark edilen genç kız olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Alanya’da Genç Kız Bunalıma Girerek İntihar Etmeye Kalktı
Alanya’da 29 yaşındaki genç kız, bir anlık bunalım sonucunda 3 adet hap içerek canına kıymak istedi.
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