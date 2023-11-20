Alanya’daki Emlakçı Cinayetinden Yeni Detaylar! “Öldürmeseydim Onlar Beni Öldürecekti” Alanya’daki Emlakçı Cinayetinden Yeni Detaylar! “Öldürmeseydim Onlar Beni Öldürecekti”

Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 29 yaşındaki F.C.D.  girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu 3  adet hapı içerek intihar etmeye kalktı. Ailesi tarafından fark edilen genç kız olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.