İlginç olay, D400 Karayolu üzerinde Gazipaşa-Alanya istikametinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile tek teker halinde akrobasi hareketler yaparak motosikletle trafikte seyretti. Kendi canını, arkasındaki yolcuyu ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü gören başka bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sorumsuz sürücünün tek teker halinde akrobasi hareketleri yaparak D400 Karayolu üzerinde seyrettiği görülüyor. Kamyonların ve diğer araçların yanında tehlikeli yolculuk yapan gençlerin kasksız olduğu dikkatlerden kaçmadı. Video kaydının bittiği anlarda sürücünün akrobasi hareketler yapmaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA