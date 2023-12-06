AK Parti Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş, Antalya-Alanya Çengel bölgesinde yağıştan dolayı araç hakimiyetini kayberek kaza yaptı. Kiriş'in hastanedeki tedavisi devam ediyor.
AK Partili Mehmet Ali Kiriş Kaza Yaptı
AK Parti Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş kaza yaptı.
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