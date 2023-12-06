Serik’te Yardım Etmek İsterken Kazaya Sebep Oldular Serik’te Yardım Etmek İsterken Kazaya Sebep Oldular

AK Parti Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş, Antalya-Alanya Çengel bölgesinde yağıştan dolayı araç hakimiyetini kayberek kaza yaptı. Kiriş'in hastanedeki tedavisi devam ediyor. 