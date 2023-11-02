Gazipaşa Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda dönel kavşak yapımına seçime 5 ay kala başladı. 4 yıl boyunca fark edilemeyen eksiklik seçime 5 ay kala fark edildi. Gazipaşa Belediyesi ve Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi: "Uğur Mumcu ve Mustafa Yüceson Caddelerimizin bağlantı noktasına dönel kavşak yapımına başladık. Bölgede trafik güvenliğinin sağlanması noktasında faydalı olacak dönel kavşağımız, şehir trafiğini oldukça rahatlatacak. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verildi.