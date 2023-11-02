Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Çapun'dan Filistin'e destek açıklaması geldi. Yazılı bir açıklama yapan Başkan Çapun, İsrail'in zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduklarını söyledi. "Filistin bir toprak kavgası değil, bir Müslüman ülküsüdür." diyen Başkan Çapun'un yazılı olarak yapıtığı açıklama şu şekilde: