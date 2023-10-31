İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bugün Meral Akşener’in başkanlığında toplanacak. Partideki görevinden istifa eden Şefik Bahçe’nin istifası sonrası boşalan Alanya İlçe Başkanlığı için ismi geçen Hilmi Er, Alper Kan, Uğur Oğuz ve Fatih Uyar’a ilişkin yapılan incelemelere ilişkin dosyayı ele alacak olan İYİ Parti GİK, hem partiye atanacak ismi belirleyecek, hem de yerel seçimi masaya yatıracak. GİK’in İlçe Başkanlığı için belirleyeceği ismi Akşener’in onaylaması sonrası Alanya İlçe Başkanı da resmen atanacak.

KAYNAK: Alanya Postası