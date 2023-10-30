Alanya 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, İYİ Parti'den Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı olan Abdullah Sönmez dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşme sonrası Alanya'da adaylığına kesin gözüyle bakıldığı iddia edilen Abdullah Sözmez, ilginç bir çıkışta bulundu. Sönmez, 4 saat önce kişisel Facebook hesabının kapak fotoğrafını İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olarak değiştirdi. Sönmezin bu paylaşımı kısa sürede 53 yorum, 264 beğeni aldı. Sönmez bu hareketi ile kime mesaj veriyor?