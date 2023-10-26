Geçtiğimiz aylarda AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı’na atanan Mehmet Şarani Tavlı’ya bir ziyaret de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den geldi. Başkan Yücel, Alanya Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Tavlı’yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Başkan Yücel, ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı görevine atanan Mehmet Şarani Tavlı’ya meclis üyelerimiz ile birlikte ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduk.

Vatan ve millet için Cumhur İttifakı olarak genelden yerele hizmet etmeye devam edeceğiz.’’