Gazipaşa Kaymakamı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Orhan Altun’un sevk ve idaresiyle yapılan tatbikat, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda kuleden alınan uçak kazası ihbarı ile başladı. İhbarın değerlendirilmesiyle harekete geçen Acil Yardım ve Afet Yönetimi ekipleri kısa süre içerisinde hava aracına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yardımlaşma protokolü gereği Havalimanı Acil Yardım ve Afet Yönetimi (ARFF) ekiplerine yardıma gelen diğer kamu kurum kuruluşlarının ekipleri uçaktaki yaralıları kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi ve tatbikat başarı ile tamamlandı.

Kaynak: İHA