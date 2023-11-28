Alanya Kent Konseyi liderliğinde, Siyasi Partilerin Kadın Kolları, Odalar, STK’lar ve kadın temsilciler, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde bir kampanya başlatma kararı aldı. Yerel demokrasinin temel şartlarından biri, tüm toplumsal kesimlerin katılım gösterdiği bir siyasal sürecin varlığıdır. Ancak, ulusal ve yerel düzeyde kadınların siyasi temsili konusunda yeterli düzeyde ilerleme sağlanamadığı bir gerçektir. Kadın temsilinin yetersiz olduğu bir yerel yönetimde, yerel demokrasi ve demokratikleşme tam anlamıyla gerçekleşmiş sayılamaz. Bu bağlamda, Alanya’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde kadın temsilini artırmayı hedefleyen “Seçilmek İstiyoruz” Kampanyası başlatılacak.



“Törende Birlikte Güç Olacağız”

5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin yıl dönümü için Salı günü, Alanya Kent Konseyi öncülüğünde bir tören düzenlenecek. Tören, 12:00’da başlayacak ve çelenk sunumu ile ortak basın açıklamasıyla son bulacak. Seçilmek İstiyoruz Kampanyası'nın başlatılacağı törende, yerel yönetimlerde kadın temsilini artırmak amacıyla ortak bir bildiri yayınlanacak ve imza kampanyası düzenlenecek.