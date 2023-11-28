Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çevrim içi panel düzenledi. Panel; ALKÜKAM Müdürü Doç. Dr. Meltem Akca moderatörlüğünde Avukat Melek Depren, Avukat Berna Kayacık ve Sosyal Hizmet Uzmanı Duygu Urlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

RESİM SERGİSİ AÇILDI

Program kapsamında, ALKÜKAM tarafından öğrencilerin hazırladığı “Kadına Şiddete Son Ver” temalı resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Sergiye ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç ile Genel Sekreter Hüseyin Er ve çok sayıda akademik ve idari personel katılım gösterdi. ALKÜKAM Müdürü Doç. Dr. Meltem Akca, “Etkinliğin düzenlenmesi noktasında bizlere destek veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a teşekkür ederim. Kadın dostu üniversite, şiddetsiz yerleşke temasıyla ve bölgemiz kadınlarını güçlendirmek amacıyla kadın-aile çalışmaları konusunda paydaşlarımız ile güçlü iş birliği sağlayacağız. Burada bulunmalarından ve desteklerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederim.” diye konuştu.