Toplumsal ve sosyal olayları baz alarak yaptığı çalışmalar İle adından sık sık söz ettiren Ocak Başkanı Deniz Çalışkan 2 günde 3 faaliyet gerçekleştirerek güzel bir başarıya imza attı.Bu organizasyonlarının temelinde hep Alperen Ocakları Yönetim kurulu üyelerini işaret eden Başkan Çalışkan, “Çok doğru bir yönetim kurduk tüm planlarımız tıkır tıkır işliyor bu konuda Ocak yönetimime ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı olarak Alanya Huzur Evinde ki yaşlılarımızı büyüklerimizi ziyaret ettik,çay sohbetinde bulunduk, mutlu olduk. Tüm büyüklerimize “Ücretsiz Kuaför “ hizmeti verdik. Gönüllü kuaför arkadaşlarımız Alanya’da yeni işletme olan başarılı Asi Beauty sahibi Ayşegül Sakin ve ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyonumuzdan da Alnımızın akıyla çıktık. Faaliyetlerimiz gençlere yönelik olduğu kadar büyüklerimizi de unutmamaktan geçiyor." dedi.