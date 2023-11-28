Alanya Belediyesi down sendromlu çocukları mutfakla buluşturdu. Alanya Üniversitesi ile iş birliğinde gerçekleşen Mutfak Atölye Etkinliğinde down sendromlu çocuklar, Alanya Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde mutfağa girerek şeker hamurundan kurabiye yaptılar.



ÇOCUKLAR EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİLER

Alanya Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler ile birlikte mutfağa giren çocuklar eğlenceli dakikalar geçirirken, yaptıkları kurabiyelerle annelerine de sürpriz yaptılar. Etkinlikte, down sendromlu bireylerin bağımsız yaşam sürdürmeleri ve çocukların günlük yaşama katkı sunmaları amaçlandığı açıklandı.



Alanya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dekanı Prof. Dr. Birol Saygı ve Alanya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Mankan da down sendromlu çocukları mutfakta ziyaret ederek, kurabiyeler için tebrik ettiler.,



PROF. DR. BİROL SAYGI: ÇOCUKLARIMIZI BURADA GÜLERKEN GÖRMEK BİZİM İÇİN EN BÜYÜK HEDİYE

Dekan Prof. Dr. Birol Saygı etkinlikle ilgili bir açıklama yaparak, “Beraber olmak çok güzel, böyle bir sosyal aktivitenin içinde Alanya Üniversitesi olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çerçevede hocalarımıza ve Alanya Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinlikleri üniversite olarak yapmak en büyük isteğimiz. Çocuklarımızı burada gülerken görmek bizim için en büyük hediye.” dedi.