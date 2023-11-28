Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 'Yeşile Dönmek' temasıyla 3'üncüsü düzenlenen +0.5 Akdeniz'in Geleceği Çevre Çalıştayı’na Alanya Belediyesi de katılım sağladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışını İTÜ İklim Değişikliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi 24 Kasım’da gerçekleştirilen “Yeşile Dönebilmek İçin Belediye Uygulamaları” konu başlıklı 2. oturumunda bulunan kurumlar arasında katılımcı olarak yerini aldı.



MÜDÜR ÇAPA ÇALIŞTAYDA SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ

Sürdürülebilir çevre ve iklim dostu bir kent olmak, küresel ısınmayla meydana gelen iklim krizi konusunda farkındalık yaratılması ve iklim krizine neden olan faktörlerin azaltılması amacıyla gerçekleştirilen çevre çalıştayına; 5 büyükşehir belediyesi ve 11 ilçe belediyesi katılım sağladı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa çalıştayda “Alanya Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Çalışmaları” konu başlıklı sunum gerçekleştirdi. Çevre Çalıştayı’nda Alanya Belediyesi’nin faaliyete geçirdiği Güneş Enerji Santralleri, Fahri Gürses Etüt merkezi Çatı GES Uygulaması, Enerji Kentler Birliği Üyeliği ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin tarafından çalıştay sonunda Sevda Çapa’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Çevre Çalıştayı’nda oturumların yanı sıra düzenlenen atölyeler de dikkat çekti. Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanatsal çalışmalar, kıyafetler ve sergiler büyük ilgi gördü.

KAYNAK: Alanya Belediyesi Bülten