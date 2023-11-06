anya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Avrupa Deniz Çöpleri İzleme Programı farkındalık çalışmasının üçüncüsüne Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve Cikcilli Mehmet Emin Öncü İlkokulu 2. sınıf öğrencileri katılım sağladı. Yılda 4 kez gerçekleştirilen çalışmanın üçüncüsünde de aynı lokasyon üzerindeki çöpler toplanarak ayrıştırıldı. Temizlik çalışması sonrasında minik öğrencilerle frizbi oynandı ve katılım sağlayan öğrencilere Çevre Dostu Öğrenci Rozeti ve Yeşeren Kalem hediye edildi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaparak, “Avrupa Deniz Çöpleri İzleme Programı; deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan bir Avrupa Çevre Ajansı girişimidir ve deniz çöpü konusunda yerel düzeyde daha fazla farkındalık yaratırken vatandaş topluluklarını ilgili verileri sağlama konusunda güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Doğru istatistik yorumu yapabilmek için yılda 4 kez 4 mevsimi temsilen aynı plajda aynı lokasyon da aynı koordinat aralıklarında toplanan atıklar; plastik, ahşap, metal malzeme diye sınıflandırılarak ardından kıyılarda hangi atıkların ne kadar oluştuğuna bakılmaktadır. Deniz kıyısında toplanan atıkların sınıflandırıldığında mevsimsel olarak atıklarda farklılık gözlenerek %50 oranında sigara izmariti olarak gözlemlendi. Yapılan bu temizlik çalışmaları ile farkındalık oluşturup, sürdürülebilir çevre ve deniz ortamı yaratması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.