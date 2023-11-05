Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Evde Sağlık Hizmeti alan 103 yaşındaki Nezahat Tan’ı evinde ziyaret etti. Nezahat Teyze; Başhekim Doç. Dr. Güler ve Evde Sağlık Ekibine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile olan en samimi anılarını anlattı.

Cumhuriyet ile yaşıt olan gölgelerinde yetiştiğimiz yüzyıllık çınarlarımızdan birisi olan 103 yaşındaki Nezahat Teyze, Başhekim Doç. Dr. Güler ve ekibinin anlamlı ziyareti karşısında göz yaşlarına hakim olamadı. Nezahat Teyze ziyaret esnasında Mustafa Kemal Atatürk ile olan anılarına da değinerek o günleri sağlık çalışanları ile paylaşarak şunları söyledi: “ 1933 yılında sabahı, arkadaşlarım koşarak yanıma geldi. Menderes kışlasına Atatürk’ün geldiğini söylediler. Sevinçle koşarak Menderes kışlasına gittik. Askeri arabalar yavaş yavaş geçiyordu. Atatürk’ümüz ayaktaydı. O an onun o mavi gözleri ile göz göze geldim. Sevinçten “yaşa paşam “ diyerek hemen bağırdım. Bana gülümsedi. Gözyaşlarıma sevinçten engel olamamıştım. 2. karşılaşmamız ise maalesef Ulu Önderimiz Mustafa Kemal’in ölümüydü. O günü yaşamanız lazımdı. Yeni doğum yapmıştım. Ölüm haberini duyunca hemen bebeğimi sardım. Atatürk’e son görevimi yapmak istiyor onu son bir kez daha görmek istiyordum. Çok kalabalıktı. Allah bizim için onu yollamıştı. Onun sayesinde Türkiye tekrardan doğmuş, barışı ve demokrasiyi getirmişti. Adeta bütün Türkiye orada toplanmış gibiydi. Kalabalığın içinde en öne nasıl geldim bilmiyorum. Son kez onu gördüm. Çok üzücüydü. İnsanların ağlaması uğultu gibi geliyordu Her yer çiçeklerle doluydu. O gün Türkiye en uzun gününü yaşadı. Yıllar sonra Atamı bir kez daha Anıtkabir’ de ziyaret etmek nasip oldu” dedi.

Başhekim Güler, Ülkemizin bir asırlık çınarına teşekkür etti. Doç. Dr. Yılmaz Güler, Bugün Nezahat Teyzemizi ve ailesini evde sağlık ekibimizle birlikte ziyaret ettik. Gölgelerinde yetiştiğimiz yüzyıllık çınarlarımıza sağlık hizmeti götürmekten onur duyuyoruz. Bizlerin geçmişleri olan ve geleceğimize ışık tutan büyüklerimize sağlıklı ömürler dileriz “dedi.