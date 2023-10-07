Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, önemli bir dönemde önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Uzun zamandır iç sahada galibiyet alamadıklarını ifade eden Ömer Erdoğan, “Öne geçtiğimiz ancak skoru koruyamadığımız maçlar maalesef bizim özgüvenimizi biraz azalttı. İster istemez hak ettiğimiz şeyleri alamayınca özgüven kaybı oluyor” dedi.

"Kolay bir galibiyet değildi"

Futbolcularının hafta içi antrenmanlarda gösterdiği performansla galibiyet mesajını verdiğini aktaran deneyimli teknik adam, “Verdikleri mücadeleyle takım oyununu sergileyerek bunu galibiyetle süsleyen oyuncularımı tebrik ediyorum. Kolay bir galibiyet değildi. Ligde aşağı yukarı bütün takımlar, belki bu sene Beşiktaş ve Galatasaray dışındaki bütün takımlar birbirlerini yenecek güce sahipler. Biz özellikle içeride bundan sonraki oynayacağımız maçlarda kayıpsız, dış saha maçlarında da toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp inşallah hedefimize ulaşırız” ifadelerini kullandı.

"Bu galibiyeti de başkanım ve ailesine armağan etmek istiyorum”

Erdoğan, kendilerine maç öncesi ve 90 dakika boyunca destek veren taraftara da teşekkür etti.

Ömer Erdoğan, galibiyeti amcasını kaybeden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ailesine armağan ettiğini de sözlerine ekleyip, “Bugün maalesef başkanımız amcasını kaybetti. Kendisi ve ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu galibiyeti de başkanım ve ailesine armağan etmek istiyorum” diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)