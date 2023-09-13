Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde panik anları yaşanıyor!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle saatler 13.45'i gösterirken göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

4 işçi göçük altında kaldı

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bir diğer yandan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçüğün 4 işçinin çalıştığı alanda meydana geldiğini aktardı.

4 kişiden 1'i çıkarıldı

75 kişilik bir ekibin olaya müdahale ettiğini belirten vali, bir işçinin canlı olarak kurtarıldığını, 3 işçi ile de iletişimin kurulduğunu vurguladı.

KAYNAK: En Son Haber