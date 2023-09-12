Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 11.09.2023 günü 07.00-16.00 saatleri arasında Alanya genelinde Beton Mikser Araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 10 beton mikser aracından, 6 mikser aracına 6.748 TL para cezası uygulandığı belirtildi.
Beton Mikser Araçları Göz Hapsinde
Alanya'da önceki günlerde bir kazaya sebebiyet veren ve 1 turistin ölümüne neden olan kazanın ardından Beton Mikserlerine sıkı denetim yapılıyor.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 11.09.2023 günü 07.00-16.00 saatleri arasında Alanya genelinde Beton Mikser Araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 10 beton mikser aracından, 6 mikser aracına 6.748 TL para cezası uygulandığı belirtildi.
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