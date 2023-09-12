Alanya’da Hatalı Park Eden Sürücülere Ceza Yağdı Alanya’da Hatalı Park Eden Sürücülere Ceza Yağdı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 11.09.2023 günü 07.00-16.00 saatleri arasında Alanya genelinde Beton Mikser Araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 10 beton mikser aracından, 6 mikser aracına 6.748 TL para cezası uygulandığı belirtildi. 
 