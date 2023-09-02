Olay, dün sabah saatlerinde Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre ailevi sorunlar yaşayan 21 yaşındaki İ.S. isimli genç kendini soba borusuna asarak intihar etti. Olayı telefonlara bakılmayınca farkeden ailesi gencin yaşadığı bekar evine giderek kontrol etti. Gittiklerinde İ.S.’yi boynundan iple asılı ve ölü şekilde buldular.

İ.S.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenazesi bugün öğle namazının ardından merhumun köyüne defnedilecek.

Yedi Gün Haber Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.