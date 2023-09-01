Olay, bugün Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. F. D. U. isimli genç kız, iddiaya göre girdiği bir anlık bunalım sonucunda evinde bulunan Agrotoxin isimli tarım ilacını içti. Eve gelen ailesi genç kızı yerde hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri F.D.U'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

Genç kız götürüldüğühastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.