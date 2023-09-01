Son zamanlarda Alanya’da araç sayısının artmasıyla birlikte trafikte yoğunluklar yaşanmaya başladı. Araç sayısının artmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte kurallara uyup uymadığı konusunda devreye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri girdi. Hem polis ekipleri hemde jandarma ekipleri Alanya’nın belirlii bölgelerinde trafik uygulamaları yaparak trafik güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Son olarak trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma sorumluluk alanlarında 31 Ağustos Perşembe günü trafik uygulaması yapıldı.

Yapılan bu uygulamalarda;

739 araç kontrol edilmiş,

55 cezai işlem uygulanmış,

Toplamda 59.764 TL para cezası yazılmış,

Ve 1 araç trafikten men edilmiştir.