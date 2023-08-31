Alanya'da Sanayi bölgesinde lokanta işleten Hasan Akış, dün akşam saatlerinde sanayi ve hacet mahalleleri arasında motosikletle seyahat ederken, ehliyet, kimlik ve bazı belgelerin bulunduğu poşeti kaybetti.



Motosikletin arkasındaki sepetten düşmüş olabileceğini belirten Akış, poşetin içinde bir miktar paranın da olduğunu ancak asıl önemsediği şeyin evraklar olduğunu söyledi. Poşeti bulanların 0537 846 06 76 numaralı telefondan kendisine haber vermesini rica eden Akış, "Lütfen eşyalarımı geri getirin. Benim için çok değerli. Bulana teşekkür ederim." dedi.