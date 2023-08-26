Anadolu'nun kapısını Türklere açan savaşın üzerinden 952 yıl geçti. Bu sembolik tarihi değere sahip Malazgirt Zaferi, Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaların merkezi ise zaferin kazanıldığı Muş'un Malazgirt ilçesi. Bugün düzenlenen etkinliklere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da net mesaj

Binlerce kişinin doldurduğu alana hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya net mesajlar verdi.

14 ve 28 Mayıs öncesi işaret edilen ve tüm seçim programının üzerine inşa edildiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu hatırlatan Erdoğan, kimsenin bunun önüne geçemeyeceğini söyledi.

"Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle adım adım inşa edeceğiz"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Biz Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle adım adım inşa ederken onların yapabileceği tek şey ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacaktır. Allah'ın izniyle bu topraklarda Alparslanlar, Çağrılar, Ertuğrullar, Muratlar, Fatihler, Süleymanlar, Yavuzlar, Mustafa Kemaller, Nene Hatunlar, Hayme Ananlar, Şerife bacılar eksik olmayacak. Dolayısıyle Türkiye Yüzyılı'nın önüne de geçilemeyecektir. Malazgirt Ruhu işte budur.

Gençlerimize tarih boyunca bizi zor duruma düşürenin düşmanın gücü olmadığını hatırlatmak isterim. Biz hep içerden aldığımız darbelerle sarsıldık. Millet olarak bizi tehdit eden sıkıntıları sadece birliğime beraberliğimize halel geldiğinde yaşadık.

Her fırsatta ne diyoruz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. Mankurtlara rağmen bunu başaracağız."