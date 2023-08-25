Yapılan açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdikleri deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir." denildi.

Öte yandan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'da Sabancı Çifti için bir açıklama yaptı. Mesajında Çavuşoğlu, "Vuslat ve Ali Sabancı'ya geçmişim olsun iletiyorum. Ali bey ona iki ayda bir bak “Nasılsınız, iyisiniz değil mi?” diye halimizi soruyor. Ben de en kısa sürede Ali beyi dinliyorsunuz “Nasılsınız, siz ve Vuslat hanım iyisiniz değil mi?” diye yeniden sorabilmeyi temenni ediyorum. Rabb'im Şâfi ismiyle şifa ver." dedi.

