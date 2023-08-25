Alanya Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Türkdoğan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile Yurt Müdürleri katıldı.

Toplantıda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı tarafından Kaymakam Ürkmezer’e; Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Alanya Erkek Öğrenci Yurtları, Terkan Hatun Kız Öğrenci Yurtları, bu yurtların fiziki durum ve şartları, odalar, öğrenci ve yurt kapasiteleri ile konaklama şartları ilgili brifing verildi. Yurtların durumu ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda; 2023-2024 yeni akademik eğitim-öğretim yılı kapsamında ilçemizde eğitim gören ve ALKÜ Üniversitesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin Üniversite kampüs alanına yapılacak olan öğrenci yurtlarının planlamaları ve ilçemiz genelinde öğrencilerin konaklamalarıyla ilgili yurtların durumu, eksiklikleri ve bunlarla ilgili yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer ‘’ Yeni akademik eğitim-öğretim yılı için ilçemizde eğitim gören ve ilçemizdeki üniversitelere yerleşecek olan öğrencilerimizin konaklamalarıyla ilgili ALKÜ üniversitemiz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile birlikte gereken planlamaları yaptık. Şehrimizin turizm potansiyeli ve artan nüfusu sebebiyle öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için eksiklikleri tamamlayarak gereken çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin konaklama kapasitelerini arttırmak için ALKÜ Üniversitesi kampüsü içerisine yeni yapılacak olan öğrenci yurtlarımızın planlama ve çalışmalarına devam ediyoruz. Diğer yandan Mahmutlar mahallemize 724 kişilik yeni bir kız yurdu için anlaşmalar yapıldı ve faaliyete geçecek. Alanya’mızdaki öğrencilerimizin rahat ve sorunsuz bir şekilde eğitim görmeleri için hep birlikte gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.’’ dedi.