Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesine karşın, emekliler yaşam standartlarının giderek düştüğünü ifade ediyor. Yapılan röportajlarda, emekliler kira artışları ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat yükselmeleri nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiriyor.

Emeklilerin ortak şikayetleri arasında en dikkat çekeni yetersiz emekli maaşları. Birçok emekli, aldıkları maaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirtiyor. Artan yaşam maliyetleri, özellikle gıda, kira ve enerji gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışları, emeklilerin bütçelerini büyük ölçüde zorluyor.



Ayrıca, emeklilerin geleceğe dair kaygıları da giderek artıyor. Birçok emekli, yaşlılık yıllarında bu kadar zorluk çekeceklerini tahmin etmediklerini ve gelecekteki durumdan umutsuz olduklarını dile getiriyor. 2025 yılına yönelik beklentileri ise karamsar; mevcut durumun değişmeyeceğinden ve daha da kötüleşeceğinden endişe ediyorlar.



Sonuç olarak, emekliler "Emekliler Yılı" olarak ilan edilen 2024'te, yaşam standartlarının iyileşmesini beklerken, mevcut hayat pahalılığı ve yetersiz maaşlar kaygı verici bir tablo çiziyor.